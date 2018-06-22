Прямой эфир

Два человека погибли в результате нападения мужчины с ножом в Китае

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Zheng Kaifu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров автобуса в китайском городе Сиань. В результате двое человек скончались от полученных ран, за жизни еще восьмерых пострадавших борются врачи.

Атака произошла около 15.48 (10.48 мск). После того как нападавший покинул автобус, он продолжил наносить удары ножом прохожим, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение местной полиции.

Приехавшие на место правоохранители задержали подозреваемого. О мотивах нападения не сообщается.

В конце апреля мужчина с ножом напал на учащихся средней школы в китайской провинции Шэньси. В результате погибли девять подростков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека погибли в результате нападения с ножом в Китае
Вооруженный ножом мужчина убил трех офисных работников в Китае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017