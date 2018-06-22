Два человека погибли в результате нападения мужчины с ножом в Китае

Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров автобуса в китайском городе Сиань. В результате двое человек скончались от полученных ран, за жизни еще восьмерых пострадавших борются врачи.

Атака произошла около 15.48 (10.48 мск). После того как нападавший покинул автобус, он продолжил наносить удары ножом прохожим, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение местной полиции.

Приехавшие на место правоохранители задержали подозреваемого. О мотивах нападения не сообщается.

В конце апреля мужчина с ножом напал на учащихся средней школы в китайской провинции Шэньси. В результате погибли девять подростков.