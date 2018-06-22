Памятник военным прокурорам и следователям открыли в Москве

Монумент в память о военных прокурорах и следователях, участвовавших в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, открыли на территории Главной военной прокуратуры Москвы.

В торжественной церемонии открытия мемориала принял участие главный военный прокурор Валерий Петров. Он назвал инициативу об открытии памятника «данью уважения» подвигу своих коллег-фронтовиков, сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что 11 сотрудников военной прокуратуры во время ВОВ стали героями Советского Союза. По словам Петрова, судьба многих военных прокуроров и следователей остается неизвестной.

22 июня стало известно, что в Германии откроют памятник гражданами Советского Союза, умершим в годы Великой Отечественной войны в нацистском плену от голода и нужды.