Прямой эфир

Памятник Владимиру Зельдину открыли в Москве

0
Фото: РИА НОВОСТИ/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Памятник народному артисту СССР Владимиру Зельдину открыли на Новодевичьем кладбище в Москве. Бронзовый монумент, запечатлевший артиста в образе Дон Кихота, установили на могиле актера.

Скульптура была создана в Студии военных художников имени Грекова. Автором монумента выступил Максим Малашенко, изобразивший Зельдина образе Дон Кихота — одной из самых известных ролей артиста, сообщает телеканал «Звезда». Фигура словно приветствует всех проходящих по Центральной аллее. В церемонии открытия памятника принял участие заместитель министра обороны Николай Панков.

Владимир Зельдин скончался 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. С 1945 года он служил в Театре Советской армии, где сыграл более 50 ролей. В их числе — Дон Кихот, Альдемаро в «Учителе танцев» Лопе де Веги, фельдмаршал Кутузов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владимир Зельдин: «У нас уникальная страна. Любите ее»
Владимир Зельдин: «У нас уникальная страна. Любите ее»
Народный артист — о Родине, НЭПе и государственном значении культуры
Ушла эпоха: лучшие роли Владимира Зельдина
Ушла эпоха: лучшие роли Владимира Зельдина
В память об ушедшем мэтре — фотоподборка его лучших и самых известных ролей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017