Памятник Владимиру Зельдину открыли в Москве

Памятник народному артисту СССР Владимиру Зельдину открыли на Новодевичьем кладбище в Москве. Бронзовый монумент, запечатлевший артиста в образе Дон Кихота, установили на могиле актера.

Скульптура была создана в Студии военных художников имени Грекова. Автором монумента выступил Максим Малашенко, изобразивший Зельдина образе Дон Кихота — одной из самых известных ролей артиста, сообщает телеканал «Звезда». Фигура словно приветствует всех проходящих по Центральной аллее. В церемонии открытия памятника принял участие заместитель министра обороны Николай Панков.

Владимир Зельдин скончался 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. С 1945 года он служил в Театре Советской армии, где сыграл более 50 ролей. В их числе — Дон Кихот, Альдемаро в «Учителе танцев» Лопе де Веги, фельдмаршал Кутузов.