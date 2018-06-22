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Сотрудники Роспотребнадзора будут круглосуточно дежурить на Ысыахе Туймаады

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Круглосуточное дежурство сотрудников Роспотребнадзора будет организовано во время проведения Ысыаха Туймаады, который пройдет в местности Ус Хатын в Якутске 23 и 24 июня.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), во время мероприятия будут дежурить 48 специалистов ведомства и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха». Сотрудники будут проводить отбор проб готовой продукции и отправлять их в лаборатории для исследований, сообщает ИА YakutiaMedia.

Для контроля за ситуацией будут проводиться рейды, организованные совместно с комиссией по организации праздника. При обнаружении нарушений санитарного законодательства будут приняты организационные и административные меры.

Ранее в июне стало известно о том, что во время праздника Ысыах Туймаады будет организовано более 100 различных мероприятий.

Ысыах Туймаады — традиционный праздник, который знаменует завершение года и начало якутского лета. Это праздник в честь божеств айыы и возрождения природы. В 2018 году он вошел во Всемирный список самых привлекательных туристических объектов.

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