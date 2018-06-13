Детский Ысыах впервые прошел в Мирном в Якутии

Национальный праздник Ысыах в первый раз прошел в городе Мирный, Республика Саха (Якутия). Организаторами выступили Центр дополнительного образования города и Детская ассамблея народов Якутии.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на детском мероприятии были организованы обряд очищения, священный алгыс, приветственный танец, а гостей угощали кумысом и оладьями. На празднестве присутствовали многие высокопоставленные лица, в том числе исполняющий обязанности главы города Степан Медведь, сообщает ИА SakhaNews.

Как отметил Степан Медведь, проведение национальных праздников в Мирном стало традицией. Они способствуют развитию дружбы и взаимопонимания между представителями разных национальностей и поколений.

Завершилось открытие детского Ысыаха осуохаем — хороводом мира и дружбы.

Проведение праздника стало возможным благодаря тому, что Детская ассамблея народов Республики Саха (Якутия) получила грант главы республики.