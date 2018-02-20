Жители Якутии просят не превращать национальный праздник Ысыах в шоу

Жители Намского района Якутии призывают не устраивать рекорды Гиннеса на Ысыахе. Об этом они заявили во время заслушивания отчета правительства республики об итогах деятельности в 2017 году.

Они считают, что национальный праздник превратился в шоу. По обычаям Ысыах отмечается с 21 на 22 июня, в летнее солнцестояние, однако его переносят на другие даты и используют само название для различных мероприятий. А это, по мнению якутян, нарушает каноны традиционных верований народа саха.

Как отмечает ИА SakhaNews, название праздника — Ысыах — означает окропление земли и вознесение богам, перед тем как вырастет новая трава и новый урожай. Поэтому его нельзя переносить на время, когда заканчивается лето или наступает осень.

Напомним, 23 июня 2012 года на празднике Ысыах был установлен первый рекорд Гиннеса по самому большому числу участников национального кругового танца осуохай. Также на этот праздник был установлен рекорд по количеству участников кумысопития.

Ысыах означает встречу якутского лета, праздник знаменует завершение прошлого года и начало нового. Он сопровождается благопожеланиями всему сущему, кумысопитием, обильными угощениями, танцами, конными скачками и соревнованиями.

В январе 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что туры по Якутии вошли в программу импортозамещения. Так, туристический пакет под названием «Ысыах» теперь предназначен для массовых продаж.