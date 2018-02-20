Прямой эфир

Жители Якутии просят не превращать национальный праздник Ысыах в шоу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Намского района Якутии призывают не устраивать рекорды Гиннеса на Ысыахе. Об этом они заявили во время заслушивания отчета правительства республики об итогах деятельности в 2017 году.

Они считают, что национальный праздник превратился в шоу. По обычаям Ысыах отмечается с 21 на 22 июня, в летнее солнцестояние, однако его переносят на другие даты и используют само название для различных мероприятий. А это, по мнению якутян, нарушает каноны традиционных верований народа саха.

Как отмечает ИА SakhaNews, название праздника — Ысыах — означает окропление земли и вознесение богам, перед тем как вырастет новая трава и новый урожай. Поэтому его нельзя переносить на время, когда заканчивается лето или наступает осень.

Напомним, 23 июня 2012 года на празднике Ысыах был установлен первый рекорд Гиннеса по самому большому числу участников национального кругового танца осуохай. Также на этот праздник был установлен рекорд по количеству участников кумысопития.

Ысыах означает встречу якутского лета, праздник знаменует завершение прошлого года и начало нового. Он сопровождается благопожеланиями всему сущему, кумысопитием, обильными угощениями, танцами, конными скачками и соревнованиями.

В январе 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что туры по Якутии вошли в программу импортозамещения. Так, туристический пакет под названием «Ысыах» теперь предназначен для массовых продаж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики ответили на беспокойство Ди Каприо о морозах в Якутии
Рыба ряпушка исчезла из реки Лены на севере Якутии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017