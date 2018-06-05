Более 100 мероприятий пройдет Ысыахе Туймаады-2018 в Якутии

Более 100 мероприятий планирую провести во время праздника Ысыах Туймаады-2018, который будет проходить в местности Ус Хатын, что означает Три березы, в Якутске с 23 по 24 июня.

Как рассказала замначальника управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Лариса Андреевна, праздничная программа составлена таким образом, чтобы было интересно всем поколениям. Так, планируют организовать 107 мероприятий, включая культурно-обрядовые программы, игры и конкурсы. Для самых маленьких подготовлены несколько десятков отдельных мероприятий, сообщает ИА SakhaNews.

Также пройдут конкурсы якутской национальной одежды, приготовления блюд национальной кухни «Саламат-2018», спортивные состязания «Игры Дыгына», игры коневодов «Дьесегей» и фестиваль кумыса «Айыы аhа», что означает «Божественный напиток».

В преддверии праздника в Якутске состоится III Международная конференция «Города и люди», в которой примут участие этнографы, представители научного сообщества и деловых кругов иностранных государств и центральных регионов России. В рамках мероприятия ожидаются делегации из Монголии, Пакистана, Китая, Турции, чьи народные ансамбли организуют отдельную культурную программу.

Ысыах Туймаады традиционный праздник, который знаменует завершение года и начало якутского лета. Это праздник в честь божеств айыы и возрождения природы. В 2018 году вошел во Всемирный список самых привлекательных туристических объектов.