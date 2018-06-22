В погоне за мечтой

В московском Театре Наций состоялась премьера спектакля «Утопия». В основе постановки — одноименная пьеса Михаила Дурненкова. Сюжет в беглом пересказе невероятно прост: в неком заштатном городке заштатно существуют заштатные люди, давно махнувшие на себя рукой. Это бомжеватый пьяница Леха, его бывшая жена Надя и их великовозрастный сынок Юрка, выросший в наркомана со всеми сопутствующими неприятностями. Подробности — в материале портала iz.ru.

В городок этот приезжает бывший местный житель — олигархически настроенный Кирилл Андреевич, внезапно решивший осуществить ностальгическую свою мечту — возродить пивную под названием «Утопия». Для этой цели ему и нужна эта семейка бывших владельцев. Сюжет развивается по плану Кирилла Андреевича, но внезапно буксует, столкнувшись с нежеланием заштатных и потерянных возвращаться в пресловутые 1990-е.

Пьеса могла бы решаться в совершенно бытовом ключе, если бы не команда «золотомасочников»: режиссера Марата Гацалова и художника Ксении Перетрухиной, вместе с композитором Сергеем Невским.

Фото: Государственный Театр Наций/Мария Зайвый

Мистически обозначив героев, создатели помещают их в пространство, где не ходят, а ползают и перекатываются, не в силах подняться. Словом, пребывают в привычном состоянии. Лишь однажды они становятся «прямоходящими», решившись на самостоятельный путь, но очень скоро, в силу обстоятельств, безропотно возвращаются к удобному пресмыкательству.

Основа сценографии — огромное зеркало, нависающее над персонажами. Зрителю приходится срочно менять фокусировку, пространственное воображение и еще многое другое, пока он не погрузится в предлагаемую среду и не почувствует себя как вне, так и внутри действия.

Художник Ксения Перетрухина называет спектакль историей в 15 фресках. Это действительно так. Действие, строго подчиняясь заданному ритму, заставляет фигуры застывать буквально в кричащих позах, фиксирующих эмоции.

Фото: Государственный Театр Наций/Мария Зайвый

Композитор Сергей Невский, рассказывая о своей работе над спектаклем, замечает:

«Зеркало в музыке — это реверс (проигрывание задом наперед). Сама пьеса Михаила Дурненкова — о присутствии 1990-х в нашем времени, о невозможности вырваться из понятий, моделей отношений и быта этой эпохи. Поэтому почти вся музыка основана на сэмплах песен 1990-х, которые даны в транспозиции, растянуты во времени и, отсылая к сценографии, часто проигрываются задом наперед».

В результате зеркало, не являясь формалистическим объектом, позволяет зрителю видеть эту мистически-реальную историю под разными углами.

Спектакль, по словам его создателей, — это своеобразное изучение России, одновременно трогательное и болезненное, но вместе с тем эстетически тонкое. А еще очень талантливо исполненное.