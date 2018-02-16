Невозможное возможно

В Театре Наций прошел благотворительный концерт «Жизнь в движении» в поддержку детей с ограниченными возможностями. Непростые истории этих ребят рассказали известные артисты — Евгений Миронов, Ирина Пегова, Анатолий Белый, Игорь Верник. Сюрпризом для гостей и участников стали выступления оперной дивы Вероники Джиоевой, группы IOWA и шоу-балета «Тодес».

Благотворительный концерт проходит в Театре Наций уже пятый год. На этот раз его посвятили преодолению жизненных трудностей с помощью спорта. Главными героями вечера стали подопечные фонда «Жизнь в движении». Участие в этом концерте для одних детей стало шансом получить необходимое лечение, а для других — возможностью выйти из изоляции, за пределы детского дома.

О силе духа этих ребят весь вечер говорили со сцены. Восхищались их достижениями — ведь они смогли сделать то, что не под силу многим здоровым людям. Например, совершили восхождение на Килиманджаро, Эверест и Эльбрус на протезах. Отрывки фильма об этих экспедициях демонстрировали на концерте. Увиденное повергло зрителей в шок — эти дети доказали: как бы ни было сложно в жизни, при наличии желания и силы воли невозможного не существует.

Этим ребятам покорились и активные виды спорта. Например, Полина Рахмелюк, дошедшая на Эльбрусе до перевала высотой 5300 м, сейчас освоила сноуборд и мечтает научиться кататься на велосипеде. И это — без ноги, на протезе.

— Нашим ребятам не страшны вершины, они выдержат всё. А вот протезы не выдерживают, — заметил актер Леонид Ярмольник. — Эти дети покоряют горные вершины, катаются на сноубордах и осваивают экстремальные виды спорта. Ну а мы-то что всё время жалуемся? Ноги, руки есть, и всё равно ноем.

Как заметил артист, эти ребята «провоцируют нас на то, чтобы мы всё время проверяли сами себя — не сидели и не ждали, а двигались к своей мечте».

Историю Николая Дейкина, покорившего не только горы, но и небо, рассказывал Анатолий Белый. Актера поразило, что этот парень не побоялся прыгнуть с парашютом.

— У Николая от рождения нет кистей рук, но он научился играть в настольный и большой теннис , — рассказал актер. — И на чемпионате России по большому теннису на колясках занял третье место.

А то, чего смог добиться 16-летний Алексей Романов, вообще с трудом поддается описанию.

— Однажды ему в голову пришла дерзкая мысль — научиться играть на фортепиано, — рассказал историю мальчика, родившегося без кистей рук и стопы, Евгений Миронов. — В него не верили, говорили: «Да вы что! Для игры на рояле порой не хватает десяти пальцев, а тут…». Но Алексей научился, и сегодня он — гость музыкальных фестивалей в России и за рубежом. А недавно ему сделали искусственную стопу, и теперь пианист может использовать для игры на рояле педали.

На концерте Алексей Романов исполнял саундтрек к фильму «Сумерки». Еще один особенный пианист Олег Аккуратов блеснул в джазовых импровизациях. Слепой от рождения музыкант аккомпанировал саксофонисту Игорю Бутману.

Александр Похилько, на протезах-гепардах преодолевший беговой этап триатлона Ironstar, реализовал себя как художник-шоколатье. Прямо на сцене он написал шоколадом портрет Пушкина.

— Общение с этими ребятами дает каждому знание, что в нас заложен огромный нереализованный ресурс, — считает актер Игорь Верник.

Помочь сделать шаг к мечте особенным детям можно было прямо в театре, отправив SMS-пожертвование в пользу фонда «Жизнь в движении».