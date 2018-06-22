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Бывший вице-премьер Крыма получил 11,5 лет колонии за взятку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Киевский районный суд Симферополя приговорил бывшего вице-премьера правительства Крыма Олега Казурина к 11,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, экс-чиновнику присужден штраф в размере 56 млн рублей.

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Казурин был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему запрещено в течение 10 лет занимать государственные должности, передает «РИА Новости».

Казурин курировал в парламенте республики реализацию федеральной целевой программы Крыма. Он был уволен в конце декабря 2016 года, а в середине февраля 2017 года арестован.

Бывший чиновник обвинялся в получении взятки в размере 27 млн рублей. Эта сумма предназаначалась Казурину за способствование в выборе одной из строительных компаний в качестве единственного поставщика при строительстве жилых домов в Керчи.

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