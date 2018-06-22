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Памятник погибшим в плену советским гражданам откроют в Германии

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Памятник гражданами Советского Союза, умершим в годы Великой Отечественной войны в нацистском плену от голода и нужды, откроют в пятницу, 22 июня, на главном кладбище Франкфурта–на–Майне.

Установка монумента стала возможной благодаря совместной работе группы по сотрудничеству Совета Федерации с Федеральным советом ФРГ (бундесрат), посольствами двух стран и департамента экономического развития Франкфурта-на-Майне, передает «РИА Новости».

Памятный крест установят на месте захоронения более 600 советских граждан.

Ранее в пятницу жители и гости столицы зажгли 1418 свечей на Крымской набережной в Москве в память о начале Великой Отечественной войны.

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