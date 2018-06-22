Артисты из Башкирии приняли участие в Сабантуе в канадском Монреале

Праздник Сабантуй отметили в одном из крупнейших парков канадского Монреаля «Ангриньон». В нем, кроме коренных канадцев, приняли участие представители народностей бывшего Советского Союза — всего около 300 человек. Организатором выступила татарско-башкирская делегация из Торонто.

Как отмечает ИА «Башинформ», на карте, на которой гостям предложили отметить свою родину, для обозначения всех городов не хватило места. Участники праздника играли на курае и кубызе, а также читали стихи башкирской поэтессы Рашиды Тагировой. В программе были народные песни и традиционные состязания Сабантуя — перетягивание каната, бег в мешках, с ложками и коромыслом.

На праздник из Татарстана и Башкирии приехали артисты театров. Были и представители делегации татарской общины «Берлек» из Торонто, художественные коллективы из Оттавы и Монреаля.

Портал iz.ru ранее сообщал, что власти Казани пригласили иностранных болельщиков на Сабантуй, который завтра, 23 июня, пройдет в столице Татарстана.