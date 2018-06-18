Футбольных фанатов пригласили на казанский Сабантуй

Власти Казани ожидают, что Сабантуй посетят болельщики чемпионата мира по футболу. Об этом заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

В этом году Сабантуй пройдет 23 июня на двух площадках — в Березовой Роще поселка Мирный и в лесопарковой зоне озера Лебяжье, передает ИА «Татар-информ».

Ранее во время гуляний в Казани австралийские болельщики установили флаги Австралии и России на импровизированный столб из пивных стаканов. Одни участники держали импровизированный шест, другие поднимали на руках соотечественника, который водружал стопку из стаканов на вершину.

Портал iz.ru писал, что новые граффити появятся к чемпионату мира по футболу в Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Изображение советского футболиста Игоря Нетто планируют разместить на доме 58 по улице Сигбата Хакима. Помимо этого, будет размещен еще один паблик-арт с изображением сборной мира на набережной Булака.