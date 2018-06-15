Более 200 тыс. мусульман приняли участие в праздновании Ураза-байрам в Москве

Больше 200 тыс. мусульман приняли участие в праздновании Ураза-байрам в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России.

Порядка 110 тыс. человек участвовали в праздничной молитве в Московской соборной мечети, 55 тыс. человек — в мемориальной мечети на Поклонной горе, 25 тыс. человек — в Исторической мечети на Большой Татарской улице, 10 тыс. человек — в мечети «Ярдям» в Отрадном, сообщает агентство городских новостей «Москва». Помимо этого, 18 тыс. мусульман совершили молитву в районе Бутовского лесопарка, 5 тыс. — в Братеевском каскадном парке, 5 тыс. человек — в столичном парке «Сокольники».

Праздник Ураза-байрам завершает священный месяц Рамадан, во время которого верующие соблюдали строгий пост. Центром торжеств в Москве стала Соборная мечеть на проспекте Мира, сообщает телеканал «Звезда». После намаза у мусульман принято накрывать праздничный стол, приглашать гостей, ходить в гости и помогать малоимущим.

Ранее 15 июня президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам.