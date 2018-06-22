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В США смягчили условия содержания детей-мигрантов

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В США смягчили условия содержания под стражей детей-мигрантов. Однако сейчас в Техасе страшная жара — столбик термометра пробивает 30 градусов. Вокруг — практически пустыня.

Правозащитники и СМИ призывают Трампа незамедлительно вмешаться. Новый номер журнала Time вышел с обложкой, на которой изображены плачущая девочка из Гондураса и безучастно смотрящий на нее президент США Дональд Трамп. Коллаж сопровождается подписью «Добро пожаловать в Америку».

Но слёзы ребёнка не растопили бизнес-сердце Трампа. Миграционный кризис нагляден — в США стремятся тысячи мексиканцев. Стена на границе с Мексикой — предвыборное обещание Дональда Трампа.

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