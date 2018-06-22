MTV перезапустит популярные мультсериалы и шоу‍

Американский кабельный и спутниковый канал MTV заявил, что создаст MTV Studios, которая займется перевыпуском шоу и мультипликационных сериалов телекомпании.

Первым будет перевыпущен мультсериал «Дарья». В новой версии он будет называться «Дарья и Джози». Также в планах студии запустить новый вариант мультсериала «Эон Флакс», реалити-шоу «Невозможное возможно» и «Реальный мир», пишет ТАСС.

Президент телеканала Крис МакКартипока не анонсировал перезапуск популярного мультсериала «Бивис и Баттхед» и шоу «Семейка Осборнов», однако заявил, что был бы не против этого, и отметил, что идея рассматривается.