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MTV перезапустит популярные мультсериалы и шоу‍

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Фото: youtube.com
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Американский кабельный и спутниковый канал MTV заявил, что создаст MTV Studios, которая займется перевыпуском шоу и мультипликационных сериалов телекомпании.

Первым будет перевыпущен мультсериал «Дарья». В новой версии он будет называться «Дарья и Джози». Также в планах студии запустить новый вариант мультсериала «Эон Флакс», реалити-шоу «Невозможное возможно» и «Реальный мир», пишет ТАСС.

Президент телеканала Крис МакКартипока не анонсировал перезапуск популярного мультсериала «Бивис и Баттхед» и шоу «Семейка Осборнов», однако заявил, что был бы не против этого, и отметил, что идея рассматривается.

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