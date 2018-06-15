Телеведущая Опра Уинфри и Apple займутся совместным производством передач

Популярная в США телеведущая Опра Уинфри будет участвовать в производстве программ для сервиса Apple. О соглашении рассказала The Wall Street Journal в пятницу, 15 июня.

От ведущей ждут «ее неповторимое умение находить общий язык со зрителями по всему миру», отмечает издание.

Подобные контракты детищем Стива Джобса уже заключены с режиссером Джей Джеем Абрамсом и актрисой Риз Уизерспун.

64-летняя Опра Уинфри является одной из самых влиятельных знаменитостей США. Она была ведущей ток-шоу «Шоу Опры Уинфри», которое выходило на экраны в течение 25 лет, с 1985 по 2011 годы.

В 2011 году она совместно с медиакорпорацией Discovery создала свой собственный телеканал Oprah Winfrey Network.

11 января сообщалось, что по опросам американцев, Опра Уинфри победила бы Трампа на президентских выборах, если бы они состоялись в этом году.

48% респондентов проголосовали бы за Опру Уинфри. Сторонников Трампа оказалось несколько меньше — 38%.