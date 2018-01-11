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Американские избиратели скорее проголосуют за Опру Уинфри, чем Трампа

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Американская телеведущая Опра Уинфри победила бы Трампа на президентских выборах, если бы они состоялись в этом году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного службой Rasmussen Reports, передает ТАСС.

48% респондентов проголосовали бы за Опру Уинфри. Сторонников Трампа оказалось несколько меньше — 38%. 14% опрошенных пока не определились.

В опросе приняли участие 1 тыс. человек.

Ранее телеведущая опровергла сообщения о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в 2020 году.

63-летняя Опра Уинфри является одной из самых влиятельных знаменитостей США. Она была ведущей ток-шоу «Шоу Опры Уинфри», которое выходило на экраны в течение 25 лет, с 1985 по 2011 годы.

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