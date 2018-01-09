Трамп сомневается в намерении Опры Уинфри баллотироваться в президенты

Президент США Дональд Трамп сомневается, что известная телеведущая Опра Уинфри будет баллотироваться на пост главы государства в 2020 году.

«Я не думаю, что она будет баллотироваться. Я хорошо ее знаю», — заявил Трамп во вторник, 9 января, журналистам.

Он также отметил, что с Опрой Уинфри его связывает большое количество веселых моментов и она нравится ему как человек, передает «РИА Новости».

Телеведущая выступила 7 января в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». Ее речь вызвала настоящую бурю в СМИ, так как из сказанного многие сделали вывод, что она станет баллотироваться в президенты США.

Стоит отметить, что Опра Уинфри является сторонницей Демократической партии США, а Трамп представляет Республиканскую партию.