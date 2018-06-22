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Минюст предложил расплачиваться за алкоголь электронными деньгами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министерство юстиции России намерено расширить возможности при приобретении спиртного через интернет. Ведомство предложило разрешить россиянам расплачиваться за алкоголь электронными деньгами. Это следует из заключения Минюста на законопроект о реализации спиртного в интернете, с которым ознакомились «Известия».

Ранее Министерство финансов выступило с предложение запретить покупку спиртного в интернете с помощью наличных средств. В ведомстве считают, что использование платежных карт позволит обеспечить контроль времени доставки, а также объемов проданной продукции.

В Минюсте сочли такое ограничение необоснованным и напомнили о существовании альтернативных способов оплаты при безналичном расчете, таких как электронные деньги.

По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, электронные кошельки делятся на персонифицированные и нет. При регистрации первых требуется указать личные данные, в том числе возраст, а также подтвердить у оператора эту информацию.

«Такой способ оплаты полностью связан с личной информацией покупателя, что позволит продавцам алкоголя видеть и знать возраст потребителей. Механизм стал бы решением основной серьезной проблемы: одним из аргументов Минздрава против законопроекта о легализации продаж спиртного в Сети был тот факт, что при таком типе реализации невозможно проконтролировать возраст граждан», — считает Соколов.

Подробнее о плюсах и минусах данного способа оплаты, а также о продаже алкогольной продукции в интернете читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Продавать алкоголь предложили за электронные деньги

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