Минюст предложил расплачиваться за алкоголь электронными деньгами
Министерство юстиции России намерено расширить возможности при приобретении спиртного через интернет. Ведомство предложило разрешить россиянам расплачиваться за алкоголь электронными деньгами. Это следует из заключения Минюста на законопроект о реализации спиртного в интернете, с которым ознакомились «Известия».
Ранее Министерство финансов выступило с предложение запретить покупку спиртного в интернете с помощью наличных средств. В ведомстве считают, что использование платежных карт позволит обеспечить контроль времени доставки, а также объемов проданной продукции.
В Минюсте сочли такое ограничение необоснованным и напомнили о существовании альтернативных способов оплаты при безналичном расчете, таких как электронные деньги.
По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, электронные кошельки делятся на персонифицированные и нет. При регистрации первых требуется указать личные данные, в том числе возраст, а также подтвердить у оператора эту информацию.
«Такой способ оплаты полностью связан с личной информацией покупателя, что позволит продавцам алкоголя видеть и знать возраст потребителей. Механизм стал бы решением основной серьезной проблемы: одним из аргументов Минздрава против законопроекта о легализации продаж спиртного в Сети был тот факт, что при таком типе реализации невозможно проконтролировать возраст граждан», — считает Соколов.
Подробнее о плюсах и минусах данного способа оплаты, а также о продаже алкогольной продукции в интернете читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Продавать алкоголь предложили за электронные деньги