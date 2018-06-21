В Риме впервые показали публике самую раннюю работу Леонардо да Винчи

Самую раннюю работу Леонардо да Винчи, которую он написал в 19-летнем возрасте, — «Архангел Гавриил», впервые представили в Ассоциации иностранной прессы в Риме.

Профессор Эрнесто Солари около трех лет занимался изучением данной картины, которая хранилась у потомков аристократической семьи Фениче ди Равелло. Солари предполагает, что на портрете гений Возрождения изобразил самого себя, увековечив тем самым переход из подмастерья в художники, пишет ТАСС.

Картина выполнена на керамической плитке. Профессор совместно со специалистом в области графологии Иваной Розой Бонфантино определили авторство произведения благодаря личной подписи да Винчи.

Зашифрованная надпись содержала инициалы художника, год его рождения и число архангела Гаврила — 72. Предположительно это означает: «Я Леонардо, я архангел Гавриил». Также Солари отметил, что да Винчи увлекался ребусами.