Прямой эфир

«Пейзаж» Малевича продан на аукционе Christie’s в Лондоне за $10,4 млн

0
Фото: Global Look Press/Pete Maclaine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Картина кисти художника-авангардиста Казимира Малевича «Пейзаж» была продана на аукционе Christie’s в Лондоне за за £7,88 млн (около $10,4 млн). Об этом по итогам торгов «Искусство импрессионизма и модернизма» сообщил аукционный дом.

Картина была написана в 1911 году под влиянием французского постимпрессиониста Поля Сезанна. Работа относится к красной серии, включающей в себя картины Малевича, написанные энергичными мазками и выразительными цветами, пишет ТАСС.

Впервые «Пейзаж» был показан в феврале-марте 1911 года на «Московском салоне». В 1927 году картина оказалась в Берлине на выставке лучших работ Малевича и осталась в Германии. После войны она была обнаружена и приобретена Базельским художественным музеем, который хранил ее 50 лет, прежде чем вернуть наследникам авангардиста.

7 июня стало известно, что картина Николая Фешина «Натюрморт с ромашками» стала топ-лотом «русских торгов» Bonhams в Лондоне, о чем свидетельствуют результаты продаж. Работа оценивалась в £100–150 тыс. Однако была продана за £236,7 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Треуголка Наполеона продана во Франции за €350 тыс.
Раритетную книгу «Птицы Америки» продали с аукциона за $9,5 млн

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017