«Пейзаж» Малевича продан на аукционе Christie’s в Лондоне за $10,4 млн

Картина кисти художника-авангардиста Казимира Малевича «Пейзаж» была продана на аукционе Christie’s в Лондоне за за £7,88 млн (около $10,4 млн). Об этом по итогам торгов «Искусство импрессионизма и модернизма» сообщил аукционный дом.

Картина была написана в 1911 году под влиянием французского постимпрессиониста Поля Сезанна. Работа относится к красной серии, включающей в себя картины Малевича, написанные энергичными мазками и выразительными цветами, пишет ТАСС.

Впервые «Пейзаж» был показан в феврале-марте 1911 года на «Московском салоне». В 1927 году картина оказалась в Берлине на выставке лучших работ Малевича и осталась в Германии. После войны она была обнаружена и приобретена Базельским художественным музеем, который хранил ее 50 лет, прежде чем вернуть наследникам авангардиста.

7 июня стало известно, что картина Николая Фешина «Натюрморт с ромашками» стала топ-лотом «русских торгов» Bonhams в Лондоне, о чем свидетельствуют результаты продаж. Работа оценивалась в £100–150 тыс. Однако была продана за £236,7 тыс.