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Треуголка Наполеона продана во Франции за €350 тыс.

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Фото: TASS/Yay
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Треуголка, которую Наполеон Бонапарт потерял во время битвы при Ватерлоо в 1815 году, была продана на аукционе во Франции за €350 тыс.

Начальная цена лота составляла €30–40 тыс. Однако предложенная за потерянный головной убор цена не предел. В 2014 году  южнокорейский основатель компании Harim Group заплатил за треуголку Наполеона €1,4 млн.

По данным аукционного дома De Baecque треуголку императора после поражения и отступления французских войск нашел капитан голландских драгунов Арну Ван Зейлен. Всего она сменила семь хозяев за более чем два века, пишет «Газета.ру».

За время своего правления император использовал около 120 головных уборов. На данный момент только 19 из них не вызывают вопросов о подлинности у специалистов. Потерянная при Ватерлоо треуголка входит в их число.

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