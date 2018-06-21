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Выпускники ждут главный праздник этого лета — «Алые паруса»

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Когда дело касается «Алых парусов» — все становятся романтиками. Вчерашние школьники ждут главного праздника выпускников.

Это — Александрина Стрельцова, она математический гений. Ее классный руководитель Алексей Зарембо говорит, что даже для него она слишком умная. Отличница рассказала: она давно мечтала увидеть легендарный бриг, потому что очень любит сказки.

А это — Настя, золотая медалистка и бутафор в театре юношеского творчества. Школьница восхищается декорациями и оформлением шоу. Выпускница мечтает стать частью команды волшебников «Алых парусов». Совсем скоро она увидит феерию света своими глазами. 

Мечты станут реальностью благодаря «Акционерному банку «РОССИЯ». Банк возродил «Алые паруса», и теперь праздник отмечает полувековой юбилей. Сказочный корабль пройдёт по Неве, как и впервые, в далёком 1968-м. Парусник, который ждут в этом году, прибыл из-за моря, прямо как у Грина. Ориентиром бригу послужат тысячи огней, который окрасят небо.

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