Глава Intel отправлен в отставку за служебный роман
Корпорация Intel объявила об отставке главного исполнительного директора Брайана Кржанича. Временно исполнять его обязанности будет финансовый директор компании Роберт Суон, сообщается на сайте компании.
Причиной отставки Кржанича стал служебный роман. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что он состоял в личных отношениях с одним из сотрудников (пол не уточняется), что является нарушением правил компании.
На фоне новости о кадровых перестановках акции Intel подешевели на 1,8%, на предварительных торгах они демонстрировали рост, отмечает CNBC. Бумаги компании размещены на бирже NASDAQ.
Кржанич работал в команиии с 1982 года, а в 2013-м возглавил ее. В прошлом году, как лицо корпорации он публично приносил извинения за обнаруженные во всех процессорах Intel уязвимости.