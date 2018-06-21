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Глава Intel отправлен в отставку за служебный роман

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Корпорация Intel объявила об отставке главного исполнительного директора Брайана Кржанича. Временно исполнять его обязанности будет финансовый директор компании Роберт Суон, сообщается на сайте компании.

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Причиной отставки Кржанича стал служебный роман. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что он состоял в личных отношениях с одним из сотрудников (пол не уточняется), что является нарушением правил компании.

На фоне новости о кадровых перестановках акции Intel подешевели на 1,8%, на предварительных торгах они демонстрировали рост, отмечает CNBC. Бумаги компании размещены на бирже NASDAQ.

Кржанич работал в команиии с 1982 года, а в 2013-м возглавил ее. В прошлом году, как лицо корпорации он публично приносил извинения за обнаруженные во всех процессорах Intel уязвимости.

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