Браки будут регистрировать в фан-зоне в Нижнем Новгороде

На фестивале болельщиков, который пройдет в Нижнем Новгороде 7 июля, появится возможность заключить официальный брак. Об этом сообщили в главном управлении записи актов гражданского состояния области.

Для желающих сочетаться браком фанатов футбола будут специально созданы свадебные зоны. Церемонию проведут послы города-организатора.

Как уточняет ИА «НьюсНН», для того чтобы принять участие в этой акции, необходимо записать видео с рассказом о себе и разместить его в социальных сетях. На сцену на главной городской площади пригласят несколько десятков пар.

Впрочем, после этого молодоженам всё равно придется обращаться в ЗАГС для того, чтобы внести сведения об этом в книгу записей актов гражданского состояния.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде пройдет матч Аргентина–Хорватия. Также сегодня игры в рамках мирового первенства состоятся в Екатеринбурге (Франция–Перу) и Самаре (Дания–Австралия).