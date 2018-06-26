Минэкономразвития предложит снизить нагрузку на крупный бизнес

Предложение отменить штрафы для крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения в ближайшее время внесет в правительство Минэкономразвития. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе министерства. Вместо штрафов крупным предприятиям будет выноситься предупреждение. Сейчас такая норма действует только для малого и среднего бизнеса. Снижение административной нагрузки и упрощение бюрократических процедур ускорят рост российской экономики на 1–2 п. п., подсчитали эксперты.

Если крупное предприятие впервые совершит нарушение, которое не влечет за собой ущерба для жизни и здоровья граждан, то ему могут сначала вынести предупреждение, а не сразу штраф. Такое предложение Минэкономразвития в ближайшее время внесет в правительство, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства. Оштрафован крупный бизнес будет только в том случае, если нарушение повторится.

Сейчас такая мера действует только для малого и среднего бизнеса. Она была введена в июле 2016 года. С просьбой распространить норму о предупреждениях на крупный бизнес к премьер-министру Дмитрию Медведеву ранее обращался глава РСПП Александр Шохин. Год назад премьер дал поручение кабмину проработать этот вопрос. К крупному бизнесу относятся предприятия с численностью сотрудников не менее 250 человек и выручкой более 2 млрд рублей в год.

Минэкономразвития изначально поддерживало эту идею, рассказывал «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов. Однако, как сообщил «Известиям» другой федеральный чиновник и подтвердил источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса, не все ведомства позитивно смотрели на замену штрафов предупреждениями для крупного бизнеса. В частности, против выступал Минюст. В пресс-службе Минюста «Известиям» сообщили, что в мае направили в Минэкономразвития письмо, в котором не высказывали принципиальных возражений по этому вопросу.

Для малого и среднего бизнеса норма о предупреждениях оказалась результативной. Количество предупреждений увеличилось со 125 тыс. в 2015 году до 182 тыс. в 2017 году, говорится в данных Минэкономразвития, с которыми ознакомились «Известия». При этом количество административных штрафов снизилось с 1,1 млн в 2015 году до 853 тыс. в 2017-м.

В секретариат первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова предложения Минэкономразвития пока не поступали. В случае поступления они будут рассмотрены, сообщил «Известиям» представитель Антона Силуанова.

В Экспертном совете при правительстве поддерживают замену штрафов на предупреждения для крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения, рассказал «Известиям» член Экспертного совета Александр Брагин. По его словам, справедливо установить такую норму для всех, а не только для малого и среднего предпринимательства. Таким образом, будут расширены меры профилактического характера, подчеркнул он.

Сокращение бюрократических барьеров ускорит рост российской экономики на 1–2 п. п., рассказал «Известиям» замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов со ссылкой на данные ЦСР. Замена штрафов на предупреждения будет являться шагом на пути к снижению бюрократических процедур. По его словам, регулирование нужно упрощать, за счет этого уменьшится и нагрузка на бизнес. При этом эксперт добавил, что выделение в данном вопросе малого и среднего бизнеса как более важного для экономики — неправильно. Малый бизнес зачастую поддерживается крупным через закупку у него определенной продукции, отметил Валерий Миронов.

В России может появиться еще одна мера, которая призвана упростить ведение предпринимательской деятельности. В предварительный документ Минэкономразвития о трансформации делового климата вошло предложение бизнеса о проведении контрольными органами внеплановых проверок исключительно с разрешения органов прокуратуры. В Генеральной прокуратуре предложение поддерживают, говорил «Известиям» начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации ГП Александр Куренной. В Минэкономразвития при этом отметили, что меры по улучшению делового климата еще не прошли стадию межведомственного согласования. Финальный перечень мероприятий будет внесен в правительство в середине августа.