Первый однополый брак будет заключен в британской королевской семье

Четвероюродный племянник королевы Елизаветы II лорд Айвар Маунтбаттен намерен сочетаться браком со своим избранником — 56-летним начальником службы бортпроводников Джеймсом Койлаего.

Это будет первый однополый союз в британской королевской семье, сообщает Би-би-си.

Отмечается, что Маунтбаттен является отцом троих детей. Со своим будущим супругом он познакомился на швейцарском курорте Вербье несколько лет назад.

По данным журналистов, лорд состоит в родстве не только с английской королевой Елизаветой II: его предки имели родственные связи с российской императрицей Екатериной II и поэтом Александром Пушкиным.

19 июня Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз. Ее внучка Зара Тиндалл родила вторую дочь, сообщали в Букингемском дворце.