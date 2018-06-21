Прямой эфир

Первый однополый брак будет заключен в британской королевской семье

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четвероюродный племянник королевы Елизаветы II лорд Айвар Маунтбаттен намерен сочетаться браком со своим избранником — 56-летним начальником службы бортпроводников Джеймсом Койлаего.

Это будет первый однополый союз в британской королевской семье, сообщает Би-би-си.

Отмечается, что Маунтбаттен является отцом троих детей. Со своим будущим супругом он познакомился на швейцарском курорте Вербье несколько лет назад.

По данным журналистов, лорд состоит в родстве не только с английской королевой Елизаветой II: его предки имели родственные связи с российской императрицей Екатериной II и поэтом Александром Пушкиным.

19 июня Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз. Ее внучка Зара Тиндалл родила вторую дочь, сообщали в Букингемском дворце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Королева Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз
Меган Маркл и Елизавета II впервые отправились в поездку вместе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017