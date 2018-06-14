Меган Маркл и Елизавета II впервые отправились в поездку вместе

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и королева Великобритании Елизавета II впервые вышли в свет вместе 14 июня. Об этом пишет агентство Reuters.

Они прибыли в графство Чешир на официальное открытие нового моста через реку Мерси — крупнейшего инфраструктурного проекта Великобритании за последние годы. После торжественной части монаршие особы отправятся в Честер на церемонию открытия развлекательного комплекса. После этого они посмотрят выступление школьников и пообедают в городской ратуше вместе с гостями и официальными лицами, пишет сайт kp.ru.

Отмечается, что Меган Маркл и Елизавета II будут передвигаться на Королевском поезде, который построили в 1842 году по приказу королевы Виктории. Это право есть только у старших членов семьи — королевы Великобритании, принца Филиппа, принца Чарльза и его супруги Камиллы Паркер-Боулз.

Это первый выход Меган Маркл в свет без сопровождения принца Гарри. После свадьбы, которая состоялась 19 мая в Виндзорском замке, герцогиня появлялась на публике дважды и всегда вместе с супругом.