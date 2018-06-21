В «Лужниках» локализовали потенциальный источник помех в системе фиксации гола

Потенциальный источник помех работы в системе фиксации гола локализовал Роскомнадзор в «Лужниках». На стадионе провели мероприятия сотрудники ведомства и радиочастотной службы.

В ходе проведения работ специалисты зафиксировали работу четырех датчиков пожарной сигнализации в диапазонах частот 868,3–868,8 МГц с нарушением установленных параметров излучения. Это могло сказаться на работе системы фиксации гола. «Информация для принятия решения представлена в оргкомитет чемпионата», — сообщил Роскомнадзор в пресс-релизе.

В Ростове-на-Дону выявлена работа одного устройства радиоэлектронной связи (РЭС) системы профессиональной подвижной связи TETRA с отклонением параметров излучения. РЭС перенастроили на частоту в соответствии с разрешением на использование радиочастот.

20 июня Роскомнадзор проверил информацию о шести помехах радиоэлектронной связи (РЭС) за последние сутки на объектах чемпионата мира по футболу.