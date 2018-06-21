Минтруд предложил пересмотреть систему доплат малоимущим пенсионерам

Минтруд России предложил изменить механизм определения прожиточного минимума пенсионера (ПМП) на ближайший финансовый год – показателя, на основании которого рассчитывается объем социальных доплат, необходимых для того, чтобы пенсионеры не находились за чертой бедности. Уведомление о разработке законопроекта размещено на федеральном портале нормативных правовых актов.

Соцдоплата к пенсии начисляется всем неработающим пенсионерам, чьи доходы не дотягивают до минимально необходимого в регионе его проживания. Ежегодно ПМП устанавливается властями каждого региона в конце года на следующий год при формировании бюджета (то есть, ПМП на 2018 год был установлен осенью 2017-го). Саму доплату осуществляют либо власти соответствующего региона, либо Пенсионный фонд России.

Как пояснили в ведомстве, сейчас в ряде регионов величина ПМП необоснованно занижена или завышена. Так, в 14 субъектах страны установленная на 2017 год ПМП меньше фактической среднегодовой величины за 2017 год, в 71 субъекте – больше.

Минтруд указывает, что занижение в регионах величины ПМП, приводит к тому, что установленная социальная доплата к пенсии не обеспечивает доведение материального уровня малоимущего пенсионера до фактического регионального прожиточного минимума пенсионера.

В связи с этим ведомство предлагает на следующий финансовый год устанавливать ПМП в целом по РФ и в регионах в размере фактической величины ПМП за второй квартал предыдущего года.

14 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о грядущем повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас эти цифры составляют 60 и 55 лет соответственно. По словам властей, реформа позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей ежегодно вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год.