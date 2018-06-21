Прямой эфир

Студенческие отряды помогут пострадавшим от паводка в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бойцы студенческих отрядов будут помогать пострадавшим от паводка в Якутии. Они займутся восстановлением жилых домов. В Таттинском улусе 120 студентов ждут уже в июле.

Врио главы республики Айсен Николаев на прошлой неделе посетил этот район. Он встретился с семьями, дома которых восстановлению не подлежат. В ближайшее время им будут выданы федеральные жилищные сертификаты.

По последним данным, 53 населенных пункта попали в зону подтопления во время весеннего паводка в Якутии. Пострадало почти 3 тыс. дворовых территорий, на которых проживают более 9 тыс. человек.

Как сообщает ИА SakhaNews, четыре якутских села по-прежнему остаются подтоплены паводком на реках Алазее и Колыме. Местные жители рассказали, что в селе Сватай подтоплена котельная, а в Андрюшкине площадка метеостанции.

Портал iz.ru 13 июня сообщал о том, что в поселке Черский в Якутии работу возобновил аэропорт. Он был закрыт из-за того, что взлетно-посадочная полоса оказалась затоплена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режим повышенной готовности ввели в пригороде Барнаула из-за паводка
Селам в Якутии грозит подтопление из-за таяния снега

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017