Студенческие отряды помогут пострадавшим от паводка в Якутии

Бойцы студенческих отрядов будут помогать пострадавшим от паводка в Якутии. Они займутся восстановлением жилых домов. В Таттинском улусе 120 студентов ждут уже в июле.

Врио главы республики Айсен Николаев на прошлой неделе посетил этот район. Он встретился с семьями, дома которых восстановлению не подлежат. В ближайшее время им будут выданы федеральные жилищные сертификаты.

По последним данным, 53 населенных пункта попали в зону подтопления во время весеннего паводка в Якутии. Пострадало почти 3 тыс. дворовых территорий, на которых проживают более 9 тыс. человек.

Как сообщает ИА SakhaNews, четыре якутских села по-прежнему остаются подтоплены паводком на реках Алазее и Колыме. Местные жители рассказали, что в селе Сватай подтоплена котельная, а в Андрюшкине площадка метеостанции.

Портал iz.ru 13 июня сообщал о том, что в поселке Черский в Якутии работу возобновил аэропорт. Он был закрыт из-за того, что взлетно-посадочная полоса оказалась затоплена.