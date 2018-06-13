Самолеты вновь начали летать в затопленный поселок в Якутии

Аэропорт в поселке Черский в Якутии возобновил работу после наводнения. Для пассажиров ввели дополнительный рейс.

Аэропорт прекращал работу из-за того, что взлетно-посадочная полоса оказалась затоплена. В связи с ситуацией авиакомпания «Якутия» осуществляла перевозку пассажиров из поселка Чокурдах. Из Черского в Чокурдах люди добирались стыковочными рейсами на вертолетах, сообщает ИА YakutiaMedia.

В авиакомпании уточнили, что 13 июня авиасообщение с Черским было возобновлено. Для удобства пассажиров был введен дополнительный рейс, таким образом, из поселка сегодня вылетело два судна Ан-24.

Режим ЧС в связи с подтоплениями действовал в Якутии с 14 мая. В результате паводка подтопило 41 населенный пункт. По текущим прогнозам, наводнение грозит поселкам на реке Алазее, где уровень воды повышается из-за таяния снега.