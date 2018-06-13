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Селам в Якутии грозит подтопление из-за таяния снега

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МЧС прогнозирует возможное наводнение в нескольких селах в Якутии. Подтопления возможны на реке Алазее в связи с активным таянием снега.

Группы спасателей отправляются в села Сватай и Аргахтах в Среднеколымском районе, а также в село Андрюшкино в Нижнеколымском районе. Там уровень воды приближается к критическим отметкам. Это вызвано снеготаянием и увеличением склонового тока воды, пишет ИА SakhaNews.

Также повышенный уровень воды отмечается в реке Колыме, возле Среднеколымска он составляет 1114 см при критическом уровне 1200 см, у села Налимск критическая отметка превышена на 4 см. При этом специалисты отмечают убыль воды в Колыме.

Режим ЧС действует в Якутии с 14 мая. В результате паводка пострадал 41 населенный пункт, региональные и муниципальные дороги протяженностью 89 км, а также внутрипоселковые дороги протяженностью около 79 км.

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