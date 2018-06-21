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Первый в России парфюмированный фонтан появится Летнем саду Петербурга

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Первый в стране фонтан с ароматом духов появится Летнем саду Санкт-Петербурга. Он будет работать с 21 по 27 июня в рамках фестиваля «Императорские сады России», рассказала главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева.

По ее словам, таких парфюмированных фонтанов в истории было всего четыре. Первый из них был выполнен сыном русского мигранта и продемонстрирован в 1900 году в Париже на выставке, посетителям которой разрешено было обмакивать в нем платочки. Петербургский фонтан будет с ароматом пионов и роз.

Кроме того, гости фестиваля смогут послушать оркестр, а также увидеть цветочные композиции и овощные картины. Последние воссозданы по работам итальянского живописца Джузеппе Арчимбольдо, который известен своими причудливыми аллегориями. В целом же территория всего паркового ансамбля будет поделена на несколько мини-садов различной тематики, сообщает «Интерфакс».

На время мероприятия вход в Летний сад будет платным. С 28 июня на два дня он закроется на профилактику, а затем заработает в обычном режиме.

23 июня в Санкт-Петербург придет фестиваль выпускников «Алые паруса». В этом году он отмечает 50-летие со дня основания. Центром торжеств станет Дворцовая площадь, а кульминацией — появление на Неве корабля под алыми парусами.

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