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Отец гонщика NASCAR спас сына из загоревшегося автомобиля

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Фото: youtube.com
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Автогонщик Майк Джонс едва не погиб в аварии во время гонки американской ассоциации NASCAR в штате Вирджиния, пишет RacingNews.

Автомобиль пилота столкнулся с машиной соперника, после чего врезался в ограждение и загорелся. В этот момент за Майком следил с трибуны его отец Дин. Родитель не растерялся и бросился на помощь сыну, причем быстрее, чем сотрудники трассы.

Он опередил спасателей, вытащил гонщика из охваченного огнем кара и включил систему пожаротушения.

«У меня не оставалось времени на то, чтобы испугаться, я должен был вытащить его. Я всего лишь отец, который помог своему ребенку. Никто не мог бы помешать мне спасти сына. Даже Иисус», — сказал Дин Джонс.

Однако, несмотря на героизм отца, NASCAR наказали Дина за выход на трассу в шортах во время гонки, поставив его на испытательный срок. 

В конце мая портал iz.ru опубликовал видео о том, как гонщик Зак Вич самостоятельно потушил загоревшийся на соревнованиях болид.

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