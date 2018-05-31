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Погиб мотогонщик Дэн Нин

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Фото: Global Look Press/Herbert Kratky
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Мотогонщик Дэн Нин разбился во время квалификации гонки Isle of Man Tourist Trophy, которая проходит на острове Мэн в Ирландском море, пишет портал Autosport.

Авария произошла на первом круге. Нин скончался на месте от полученных травм. Как отмечают организаторы, авария произошла в результате несчастного случая.

Во время того как карета «скорой» направлялась для оказания помощи Нину, с ней столкнулся еще один мотогонщик, который был госпитализирован. 

30-летний Дэн Нин — уроженец острова Мэн. Он трижды выигрывал гонку Isle of Man Tourist Trophy в трех различных классах.

Всего за время проведения подобных соревнований на острове Мэн с 1911 года погибли более 250 гонщиков.

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