Легенда мотокросса погиб при попытке спасти щенка

Пятикратный чемпион мира по мотокроссу Эрик Геборс погиб в возрасте 55 лет, пытаясь спасти своего щенка из пруда в Бельгии, пишет The Sun.

Вечером 6 мая он выпрыгнул из лодки в ледяную воду, пытаясь спасти из воды щенка сиба-ину, которого подарила ему жена. Как сообщили очевидцы, он ни минуты не колебался, чтобы пойти на этот решительный шаг.

Друзья спортсмена бросились на помощь, но вернулись в лодку из-за слишком холодной воды. Тело гонщика нашли спасатели спустя несколько часов.

55-летний Геборс — единственный гонщик-мотокроссмен в истории, ставший чемпионом мира в трех классах: 125, 250 и 500 куб. см. В 1988 году он стал спортсменом года и выиграл национальную награду за спортивные заслуги.