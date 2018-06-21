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Пушков прокомментировал заявление Кикабидзе о распаде СССР

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Грузинский артист и режиссер Вахтанг Кикабидзе стал известным только благодаря ненавистному ему СССР, заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Так сенатор прокомментировал слова Кикабидзе о том, что он так обрадовался распаду Советского Союза, что даже накрыл стол. По словам актера, он с трудом представлял, что такую огромную махину, как СССР, можно так «разнести в пух и прах».

«Кикабидзе стал тем, кто он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет», — написал сенатор в своем Twitter-аккаунте. 

Заявления грузинского актера прокомментировали и другие российские политики. Так, в эфире НСН глава Коммунистической партии Геннадий Зюганов назвал высказывания Кикабидзе и кощунственными и направленными на «интересы Вашингтона».

«Не надо кощунствовать перед памятью павших, перед великим государством, которое обеспечило равновесие на планете! Сегодня, когда его (CCСР. — Ред.) нет, снова полыхают пожары по всей планете. Мне думается, здесь речь идет не только об артистических способностях, а прежде всего о государственной позиции», — сказал Зюганов.

Он, в частности, обратил внимание на то, что сейчас Грузия скорее обслуживает интересы США, а не укрепляет наши тысячелетние традиции и связи.

В свою очередь режиссер и первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко считает странным слова Кикабидзе, поскольку популярность артист получил именно в СССР, а не в Грузии. 

«Не понимать, что сделал для него Советский Союз, он не может. Поэтому для меня это (заявление. — Ред.), с полным уважением к Вахтангу Константиновичу как к певцу и актеру, мне кажется несколько странным, непродуманным и вызывающим, мягко говоря, удивление», — сказал Бортко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кикабидзе родился в Тбилиси в 1938 году. Он занимался музыкой, пел в квартете «Диэло», играл в ансамбле «Орэра». Дебютировал в кино в 1966 году в фильме «Встреча в горах». Известность актеру принесли картины «Не горюй!», «Мимино», «Совсем пропащий», «Пропавшая экспедиция» и «Фортуна», а также по многосерийной картине «ТАСС уполномочен заявить».

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