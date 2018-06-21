Полиция проводит операцию в одной из школ Берлина

В одной из школ Берлина правоохранители проводят операцию в связи с «возникновением опасной ситуации». Об этом в Twitter сообщает полиция германской столицы.

Как отмечается в публикации, речь идет о школе по улице Турмштрассе в районе Моабит. В настоящее время подозреваемый уже задержан. Отмечается, что он угрожал находившимся в здании людям.

Ранее сообщалось, что полицейский открыл стрельбу в кафедральном соборе Берлина. В результате инцидента пострадали два человека, в том числе коллега подозреваемого. ЧП произошло 3 июня.