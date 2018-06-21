Машинист поезда спас играющих на перегоне детей в ЕАО

Машинист грузового поезда спас двух шестилетних детей в ЕАО. Сотрудник РЖД заметил их, играющих в колее на перегоне Икура–Биробиджан, и сообщил в дежурную часть линейного отдела полиции.

Транспортные полицейские сразу же выдвинулись в тот район, где играли дети, и вывели их из колеи. Позже выяснилось, что мальчики проживают недалеко от железной дороги. Они уже не раз были замечены на водоемах, купание в которых запрещено, а их родители неоднократно привлекались к административной ответственности. Дети живут в неблагополучных семьях.

После инцидента на железной дороге в отношении родителей вновь составлены протоколы об административных правонарушениях. Информация о случившемся передана в органы системы профилактики, сообщает ИА EAOMedia.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что на станции «Тайшет» в Иркутской области сошли с рельсов пять вагонов с углем. Они перевернулись. Причины случившегося сейчас выясняются.