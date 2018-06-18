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Вагоны с углем сошли с рельс в Иркутской области

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Пять грузовых вагонов с углем сошли с рельс и перевернулись на станции Тайшет в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Инцидент произошел сегодня, 18 июня, около 13:40 по местному времени. Пять груженных углем вагонов грузового состава перевернулись. По сообщению пресс-службы, пострадавших в ходе инцидента нет. Угрозы экологической катастрофы нет, сообщает ИА IrkutskMedia.

По факту произошедшего была создана оперативная комиссия. Ей предстоит расследовать происшествие и выяснить, по каким причинам произошел сход с рельс.

22 апреля три вагона с удобрениями сошли с рельс в Башкирии. Грузовые вагоны перевозили аммиачную селитру в гранулах. Опрокидывание одного вагона произошло на подъездных путях завода, еще два вагона сошли с рельс, но остались на колесах.

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