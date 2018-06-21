Прямой эфир

СМИ раскрыли должность устроившего масштабный саботаж сотрудника Tesla

0
Фото: REUTERS/Mike Blake
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский производитель электромобилей Tesla подал иск к бывшему сотруднику, обвинив его в похищении конфиденциальных данных с целью передачи третьей стороне. Об этом свидетельствуют документы, переданные в федеральный окружной суд в штате Невада.

Им оказался Мартин Трипп, работавший в должности технического специалиста на фабрике Tesla с октября 2017 года. Мужчина плохо справлялся со своими обязанностями и в мае 2018 года был переведен на другую должность, но остался этим недоволен.

В результате Трипп якобы признался другим сотрудникам компании, что похитил несколько гигабайтов информации с помощью вредоносного программного обеспечения, которое внедрил в компьютерные системы, сообщает ТАСС.

Также Трипп пытался подбить к шпионажу других сотрудников компании. Среди прочего, мужчина обвиняется в ложных заявлениях для прессы. Он уверял СМИ, что Tesla использует бракованные аккумуляторы в машинах.

Пока неизвестно, кому именно Трипп передавал информацию. Расследование всё еще продолжается. Компания намерена добиться от бывшего сотрудника компенсации. Ее размер будет определен судом присяжных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США расследуют инцидент с загоревшимся в Калифорнии автомобилем Tesla
Tesla уволит около 9% сотрудников

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017