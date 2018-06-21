СМИ раскрыли должность устроившего масштабный саботаж сотрудника Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla подал иск к бывшему сотруднику, обвинив его в похищении конфиденциальных данных с целью передачи третьей стороне. Об этом свидетельствуют документы, переданные в федеральный окружной суд в штате Невада.

Им оказался Мартин Трипп, работавший в должности технического специалиста на фабрике Tesla с октября 2017 года. Мужчина плохо справлялся со своими обязанностями и в мае 2018 года был переведен на другую должность, но остался этим недоволен.

В результате Трипп якобы признался другим сотрудникам компании, что похитил несколько гигабайтов информации с помощью вредоносного программного обеспечения, которое внедрил в компьютерные системы, сообщает ТАСС.

Также Трипп пытался подбить к шпионажу других сотрудников компании. Среди прочего, мужчина обвиняется в ложных заявлениях для прессы. Он уверял СМИ, что Tesla использует бракованные аккумуляторы в машинах.

Пока неизвестно, кому именно Трипп передавал информацию. Расследование всё еще продолжается. Компания намерена добиться от бывшего сотрудника компенсации. Ее размер будет определен судом присяжных.