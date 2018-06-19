В США расследуют инцидент с загоревшимся в Калифорнии автомобилем Tesla

Власти Соединенных Штатов намерены расследовать происшествие с электромобилем Tesla, который неожиданно загорелся во время движения в штате Калифорния.

Инцидент произошел в одном из пригородов Лос-Анджелеса. Электрокар Tesla Model S, принадлежащий режиссеру Майклу Моррису, неожиданно загорелся прямо во время движения, пишет ТАСС.

Супруга режиссера, актриса Мэри МакКормак рассказала о происшествии на своей странице в Twitter, где также опубликовала видео пожара. В результате инцидента никто не пострадал.

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo — Mary McCormack (@marycmccormack) June 16, 2018

Представители компании Tesla заявили, что произошедшее крайне необычно. Также они пообещали, что проведут собственное расследование.

Это не первый раз, когда электромобили компании замешаны в скандалах. 15 мая водитель электрокара Tesla не справился с управлением и погиб в результате возгорания автомобиля в Швейцарии.

13 мая, после гибели водителя Уолтера Хуана, который тестировал систему автоматического вождения Tesla и врезался в отбойник, руководитель компании заявлял, что ее машины, ездящие в режиме автопилота, никогда не станут безопасными.

При этом 12 июня в своем Twitter Илон Маск заявил, что Tesla обновит программное обеспечение системы Autopilot в августе до «Версии 9». Об этом сообщил глава компании Илон Маск в Twitter.