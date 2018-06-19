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В США расследуют инцидент с загоревшимся в Калифорнии автомобилем Tesla

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Власти Соединенных Штатов намерены расследовать происшествие с электромобилем Tesla, который неожиданно загорелся во время движения в штате Калифорния.

Инцидент произошел в одном из пригородов Лос-Анджелеса. Электрокар Tesla Model S, принадлежащий режиссеру Майклу Моррису, неожиданно загорелся прямо во время движения, пишет ТАСС.

Супруга режиссера, актриса Мэри МакКормак рассказала о происшествии на своей странице в Twitter, где также опубликовала видео пожара. В результате инцидента никто не пострадал.

Представители компании Tesla заявили, что произошедшее крайне необычно. Также они пообещали, что проведут собственное расследование.

Это не первый раз, когда электромобили компании замешаны в скандалах. 15 мая водитель электрокара Tesla не справился с управлением и погиб в результате возгорания автомобиля в Швейцарии.

13 мая, после гибели водителя Уолтера Хуана, который тестировал систему автоматического вождения Tesla и врезался в отбойник, руководитель компании заявлял, что ее машины, ездящие в режиме автопилота, никогда не станут безопасными.

При этом 12 июня в своем Twitter Илон Маск заявил, что Tesla обновит программное обеспечение системы Autopilot в августе до «Версии 9». Об этом сообщил глава компании Илон Маск в Twitter.

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