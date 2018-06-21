Прямой эфир

МИД Эквадора назвал убежище Ассанжа в посольстве не вечным

0
Фото: TASS/Zuma/Gustavo Valiente
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что убежище для основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа не может быть вечным.

По его словам, Эквадор ищет решение этой проблемы, «потому что в принципе убежище не вечное». «Нельзя думать об убежище, что оно будет длиться годами», — приводит его слова «Газета.ру».

В посольстве южноамериканской страны Ассанж находится с 2012 года. Он обратился к эквадорскому правительству с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

10 мая стало известно, что Ассанж по-прежнему остается без связи с внешним миром. Доступа к коммуникациям он лишился в марте из-за того, что власти Эквадора посчитали его сообщения в социальных сетях угрозой отношениям страны с другими государствами.

Обеспечение безопасности основателя WikiLeaks обошлось Эквадору в $5 млн. В эту сумму входила оплата услуг круглосуточной охраны, системы видеонаблюдения, сбора разведывательных данных и проверки гостей Ассанжа сотрудниками специальной фирмы, отвечающей за безопасность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Австралийские дипломаты впервые посетили Ассанжа в Лондоне
Вествуд назвала преследование Ассанжа британскими властями незаконным

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017