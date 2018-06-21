МИД Эквадора назвал убежище Ассанжа в посольстве не вечным

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что убежище для основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа не может быть вечным.

По его словам, Эквадор ищет решение этой проблемы, «потому что в принципе убежище не вечное». «Нельзя думать об убежище, что оно будет длиться годами», — приводит его слова «Газета.ру».

В посольстве южноамериканской страны Ассанж находится с 2012 года. Он обратился к эквадорскому правительству с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

10 мая стало известно, что Ассанж по-прежнему остается без связи с внешним миром. Доступа к коммуникациям он лишился в марте из-за того, что власти Эквадора посчитали его сообщения в социальных сетях угрозой отношениям страны с другими государствами.

Обеспечение безопасности основателя WikiLeaks обошлось Эквадору в $5 млн. В эту сумму входила оплата услуг круглосуточной охраны, системы видеонаблюдения, сбора разведывательных данных и проверки гостей Ассанжа сотрудниками специальной фирмы, отвечающей за безопасность.