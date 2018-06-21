Реальные доходы россиян выросли на 0,3% в годовом выражении

Реальные располагаемые доходы россиян в мае, по предварительным данным, выросли в годовом выражении на 0,3%. При этом по отношению к апрелю 2018 года они упали на 9,3%, заявила Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).

Денежные доходы на душу населения в среднем в мае увеличились в годовом выражении на 6,1% (до 30,438 тыс. рублей), а среднемесячная начисленная номинальная заработная плата составила 43,815 тыс. рублей, что на 9,9% выше, чем годом ранее.

Росстат ранее сообщил, что общая численность безработных россиян в мае составила 3,6 млн человек. Показатель 4,7% от экономически активного населения стал самым низким уровнем безработицы с 2017 года. К работающему населению относятся 76,1 млн россиян (52% населения).

Согласно опросу ВЦИОМ, самыми проблемными сферами россияне считают здравоохранение, образование и экономику.