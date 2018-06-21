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Ким Чен Ын пообещал поддерживать мир и стабильность в мире и регионе

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Фото: REUTERS/Kevin Lim/The Straits Times
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Лидер КНДР Ким Чен ЫЫн пообещал вывести отношения с Китаем на новый уровень и способствовать поддержанию мира и стабильности в мире и на Корейском полуострове.

Заявление северокорейский лидер сделал в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Также Ким Чен Ын выразил надежду на то что китайская нация возродится и достигнет новых успехов под руководством нынешней администрации, пишет сайт kp.ru.

Лидер Северной Кореи вместе с супругой Ли Соль Чжу посетил Китай 19-20 июня. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

По итогам встречи китайский лидер заявил, что Пекин неизменно поддерживает Пхеньян вне зависимости от ситуации в международной политике, а также выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и стабильному развитию двусторонних отношений.

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