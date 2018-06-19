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Си Цзиньпин заявил о неизменной поддержке Северной Кореи

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Фото: REUTERS/Fred Dufour
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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай неизменно поддерживает Северную Корею, независимо от ситуации на международной арене. Он добавил, что готов и дальше содействовать стабильному и здоровому развитию двусторонних отношений.

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«Вне зависимости от изменений в международной обстановке и ситуации в регионе твердая позиция партии и правительства Китая по развитию дружественных отношений с КНДР останется неизменной, дружественное отношение китайского народа к народу КНДР останется неизменным», — приводит его словам Центральное телевидение Китая. Он также добавил, что поддержка социализма в КНДР останется неизменной.

Ранее 19 июня лидеры КНР и КНДР провели переговоры в Пекине. Южнокорейское агентство «Ренхап» отметило, что встреча проходила при усиленных мерах безопасности. Подробности не приводились.

По информации китайских СМИ, Ким пробудет в Пекине до 20 июня. Сообщалось, что он ознакомит Си Цзиньпина с итогами саммита США–КНДР, прошедшего в Сингапуре 12 июня.

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