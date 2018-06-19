Лидеры КНР и КНДР провели переговоры в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в Пекине. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Отмечается, что встреча двух лидеров проходит в условиях усиленных мер безопасности. Подробности переговоров не приводятся.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в китайскую столицу. Планируется, что северокорейский лидер пробудет в Пекине до 20 июня. Сообщалось, что он намерен ознакомить Си Цзиньпина с результатами саммита США–КНДР в Сингапуре.