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Лидеры КНР и КНДР провели переговоры в Пекине

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в Пекине. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Отмечается, что встреча двух лидеров проходит в условиях усиленных мер безопасности. Подробности переговоров не приводятся.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в китайскую столицу. Планируется, что северокорейский лидер пробудет в Пекине до 20 июня. Сообщалось, что он намерен ознакомить Си Цзиньпина с результатами саммита США–КНДР в Сингапуре.

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