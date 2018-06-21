Путин поговорил о футболе с главой Португалии

Россия и Португалия могут встретиться в 1/8 чемпионата мира. С обсуждения мундиаля началась встреча президента России Владимира Путина и его португальского коллеги Марсело Ребелу де Соуза в Кремле.

Российский лидер отметил, что сборная Португалии — одна из самых ярких команд и в Европе, и в мире, и в России очень много поклонников команды.

Также Путин заявил, что страна следит и болеет прежде всего за российскую сборную, но, как организаторы этого турнира, власти России создают равные условия для всех футбольных команд, участвующих в чемпионате мира 2018 года.

Президенты также обсудили совместную экономику России и Португалии. У стран есть много проектов в областях туризма, энергетики, образования, здравоохранения и торговли.